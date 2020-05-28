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Наставник «Лейпцига» раскритиковал календарь Бундеслиги
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Наставник немецкого "Лейпцига" Юлиан Нагельсман раскритиковал календарь Бундеслиги. Напомним, 27 мая "Лейпциг" сыграл вничью с берлинской "Гертой".В источнике
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«Мы получили дерьмовое расписание». Нагельсманн раскритиковал календарь Бундеслиги

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Наставник «РБ Лейпцига» раскритиковал график матчей его команды в Бундеслиге

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Нагельсман: у «РБ Лейпциг» снова дерьмовое расписание. Не понимаю, как его составляют

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