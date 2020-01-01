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Наставник «Локомотива» Николич провел переговоры с Кокориным
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Главный тренер московского "Локомотива" Марко Николич пообщался с нападающим "Сочи" Александром Кокориным. Сербский специалист заинтересован в приходе в его команду 29-летнего футболиста, контракт которого с черноморским клубом заканчивается 1 августа 2020 года.В источнике
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С чего всё начиналось
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Николич провел переговоры с Кокориным

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Локомотива» Марко Николич пообщался с Александром Кокориным на предмет возможного перехода форварда «Сочи» в московский клуб. По имеющимся сведениям, стороны остались довольны услышанным.
Спорт-Экспресс 06:49
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«Локомотив» не заинтересован в трансфере Кокорина

Soccer.ru 11:14
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Николич не общался с Кокориным о переходе в «Локомотив»

Metaratings 10:21
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Кокорин обсудил с Николичем возможный трансфер в «Локомотив»

Спорт день за днем 08:02
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