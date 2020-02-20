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Тоттенхэм — РБ Лейпциг 0:1
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Первые матчи 1/8 финала ЛЧ уже показали, что даже атакующие команды стараются их проводить достаточно осторожно, оставляя возможность все решить на ответную игру.В источнике
Подробнее о событии
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Наставник «РБ Лейпциг»: мы заслужили победу

Газета.Ru 00:29
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Футбол, Лига чемпионов, 1/8 финала, Тоттенхэм - РБ Лейпциг, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru вчера в 13:59
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Нагельсман — о победе «РБ Лейпциг» над «Тоттенхэмом»: мы заслужили этот результат

Чемпионат 00:11
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