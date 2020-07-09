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Наставник «Ростова» Карпин назвал причины поражения «Уфе»
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Наставник "Ростова" Валерий Карпин назвал причины поражения "Уфе" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.В источнике
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