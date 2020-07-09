Наставник «Ростова» Карпин назвал причины поражения «Уфе»

Наставник "Ростова" Валерий Карпин назвал причины поражения "Уфе" в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба донского клуба.