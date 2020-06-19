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Наставник «Ростова» Карпин поделился ожиданиями от игры против «Сочи»
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Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает сайт клуба. Напомним, шесть игроков желто-синих заразились коронавирусом. Основной состав клуба находится на карантине.В источнике
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Валерий Карпин
футболист
Мы по-прежнему изолированы на базе, не выходим из комнат. По поводу сегодняшнего матча мне добавить нечего, я уже все сказал. У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей. Главное, чтобы обошлось без травм, желаю всем удачи и здоровья.Газета.Ru11:50
Подробнее о событии
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«Будем болеть за наших детей». Карпин — о матче «Сочи» — «Ростов»

Спорт-Экспресс 11:44
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Карпин — о матче с «Сочи»: будем болеть за наших детей

Чемпионат 11:36
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Карпин: «Будем болеть за наших детей. Главное, чтобы обошлось без травм»

Sport24.ru 11:35 
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