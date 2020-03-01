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Наставник «Рубина» Слуцкий прокомментировал ничью с «Тамбовом»
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Наставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат против "Тамбова". Напомним, игра завершилась со счетом 0:0.В источнике
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