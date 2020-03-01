НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Рубин» сыграл вничью в первом матче под руководством СлуцкогоТамбов — Рубин 0:0Спортивный директор «Тамбова» высказался об игре с «Рубином»Мелкадзе стал лучшим игроком матча с «Рубином»«Тамбов» — «Рубин»: Еськов не удалил ОйеволеГлавное«Краснодар» обыграл «Уфу» и вышел на второе место в РПЛРоссийские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛТамбов — Рубин 0:0Магомед Анкалаев на турнире UFC победил соперника за 38 секундГазета.RuНаставник «Рубина» Слуцкий прокомментировал ничью с «Тамбовом»Спорт день за днем12Спорт день за днемFootballHDKazanfirst.ruНева СпортЕвро-футбол.руSoccernews.ruФутбол РоссииВести.RuSportbox.RUРеальное времяТатар-информКазанские ведомостиНаставник казанского "Рубина" Леонид Слуцкий прокомментировал ничейный результат против "Тамбова". Напомним, игра завершилась со счетом 0:0.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Слуцкий после ничьи с «Тамбовом»: назвал плюсы и минусы «Рубина» и призвал не допускать в РПЛ клубы без стадионовСпорт БИЗНЕС Online 09:28Леонид Слуцкий: «Пока мы не готовы системно вскрывать эшелонированную оборону»Футбол на Куличках 09:21Слуцкий: «Играть на таком отличном, но пустом стадионе - немного странные ощущения»Евро-футбол.ру 09:51рекламаЕщё по теме«Рубин» сыграл вничью в первом матче под руководством СлуцкогоТамбов — Рубин 0:0Спортивный директор «Тамбова» высказался об игре с «Рубином»Мелкадзе стал лучшим игроком матча с «Рубином»«Тамбов» — «Рубин»: Еськов не удалил ОйеволеГлавное«Краснодар» обыграл «Уфу» и вышел на второе место в РПЛРоссийские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира«Барыс» обыграл «Металлург» в матче плей-офф КХЛТамбов — Рубин 0:0Магомед Анкалаев на турнире UFC победил соперника за 38 секундНовости