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Федотов: Кокорин находится в хорошей форме перед возобновлением сезона
Pravda.Ru
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Футболист Александр Кокорин находится в хорошей физической форме после выхода из самоизоляции. Об этом сообщил главный тренер "Сочи" Владимир Федотов.В источнике
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Федотов: возобновление сезона покажет, насколько Кокорин был профессионален

Футбол России 16:49
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Владимир Федотов: «Кокорин в хорошей форме. Возобновление сезона покажет, насколько Саша был профессионален»

Sports.ru 16:44
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Федотов: «Кокорин вышел в хорошей форме после самоизоляции»

Евро-футбол.ру 15:12
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