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Газета.RuГазета.Ru
Наставник «Спартака» Тедеско не планирует покидать клуб
Футбол России
  • Мой Брянск0:49
  • Piter.tv0:46
Главный тренер московского "Спартака" Доменико Тедеско не планирует покидать клуб.В источнике
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В окружении Тедеско опровергли информацию об интересе «Герты»

Матч ТВ вчера в 14:48
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Окружение Тедеско опровергло информацию о том, что он может возглавить «Герту» летом

Sports.ru вчера в 11:49
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Тедеско считают основным претендентом на пост главного тренера «Герты»

Советский спорт вчера в 11:40 
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