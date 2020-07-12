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Газета.RuГазета.Ru
Наставник «Урала» Парфенов подвел итоги матча против «Краснодара»
Газета.Ru
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Наставник екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги матча против "Краснодара", передает "Чемпионат.com". Уральский клуб проиграл со счетом 0:3.В источнике
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