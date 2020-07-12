НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеПоявилось видео победы Петра Яна в чемпионском бою UFCБышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛЦСКА — Рубин 1:1Кикнадзе признался в неприличном жесте болельщикам «Локомотива»Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятымГазета.RuНаставник «Урала» Парфенов подвел итоги матча против «Краснодара»Газета.Ru2Газета.RuSports.ruНаставник екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги матча против "Краснодара", передает "Чемпионат.com". Уральский клуб проиграл со счетом 0:3.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Парфёнов: как можно кого-то оценивать, когда команда проигрывает 0:3?Чемпионат 16:25Дмитрий Парфенов: «Когда команда проигрывает 0:3, кого оценивать? „Краснодар“ наказал „Урал“ за ошибки»Sports.ru 16:02Наставник «Урала» Парфенов подвел итоги матча против «Краснодара»Газета.Ru 16:47рекламаГлавноеПоявилось видео победы Петра Яна в чемпионском бою UFCБышовец поддержал Карпина, раскритиковавшего РПЛЦСКА — Рубин 1:1Кикнадзе признался в неприличном жесте болельщикам «Локомотива»Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятымНовости