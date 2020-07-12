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Наставник «Урала» Парфенов подвел итоги матча против «Краснодара»
Газета.Ru
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Наставник екатеринбургского "Урала" Дмитрий Парфенов подвел итоги матча против "Краснодара", передает "Чемпионат.com". Уральский клуб проиграл со счетом 0:3.В источнике
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Парфёнов: как можно кого-то оценивать, когда команда проигрывает 0:3?

Чемпионат 16:25
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Дмитрий Парфенов: «Когда команда проигрывает 0:3, кого оценивать? „Краснодар“ наказал „Урал“ за ошибки»

Sports.ru 16:02
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Наставник «Урала» Парфенов подвел итоги матча против «Краснодара»

Газета.Ru 16:47
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