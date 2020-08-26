НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
В «Вест Бромвиче» заявили о желании видеть Влашича в своей команде
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Матч ТВ
  • Футбол России
Главный тренер «Вест Бромвича» Славен Билич выразил желание видеть в своей команде игрока ЦСКА Николу Влашича.В источнике
Подробнее о событии
alt

Славен Билич заявил, что хочет видеть Влашича в «Вест Бромвиче»

Спорт-Экспресс 21:21
alt

Билич: «Я бы хотел привести в „Вест Бромвич“ Влашича»

Soccer.ru 20:51
alt

Наставник «Вест Бромвича» Билич сообщил о желании купить Влашича

Чемпионат 20:24
реклама
Главное
Новости