НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Спартак» объявил о трансфере УруноваЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в арендуПлющенко обратится в Минспорта, чтобы Косторной разрешили сменить клуб«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛСтал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболуLiveSport.ruНатан Аке переходит в «Манчестер Сити» за 43 млн евроМатч ТВ6Матч ТВSports.ruLiveSport.ruFootballHDГазета.RuSoccernews.ruСумма трансфера составит приблизительно 43 млн евро. Натан Аке выступает за «Борнмут» с 2016 года.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Манчестер Сити» близок к завершению трансфера защитника «Борнмута» АкеГазета.Ru 02:28Защитник «Борнмута» перейдет в «Манчестер Сити» на 43 миллиона евроМатч ТВ 02:22Защитник «Борнмута» перейдет в «Манчестер Сити» на 43 миллиона евроSportbox.RU 02:22рекламаГлавное«Спартак» объявил о трансфере УруноваЦСКА продлил контракт с Помазуном и отдал его в арендуПлющенко обратится в Минспорта, чтобы Косторной разрешили сменить клуб«Каролина» прошла «Рейнджерс» в квалификационном раунде плей-офф НХЛСтал известен соперник «Алании» в розыгрыше Кубка России по футболуНовости