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Натан Аке переходит в «Манчестер Сити» за 43 млн евро
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Сумма трансфера составит приблизительно 43 млн евро. Натан Аке выступает за «Борнмут» с 2016 года.В источнике
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«Манчестер Сити» близок к завершению трансфера защитника «Борнмута» Аке

Газета.Ru 02:28
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Защитник «Борнмута» перейдет в «Манчестер Сити» на 43 миллиона евро

Матч ТВ 02:22
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Защитник «Борнмута» перейдет в «Манчестер Сити» на 43 миллиона евро

Sportbox.RU 02:22
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