НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеГолкипер Шестеркин сыграет за «Рейнджерс» в матче с «Каролиной»«Спартак» интересуется полузащитником «Лестера» Силвой«Ростов» представил новую форму пародией на фильм «Джентльмены»Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с ТутберидзеИванович подтвердил, что продолжит карьеру в «Эвертоне»LiveSport.ruНатан Аке переходит в «Манчестер Сити» за 43 млн евроFootballHD5FootballHDМатч ТВSports.ruLiveSport.ruГазета.RuСумма трансфера составит приблизительно 43 млн евро. Натан Аке выступает за «Борнмут» с 2016 года.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Манчестер Сити» готов потратить 330 млн евро на трансферыSport24.ru 02:19 Защитник «Борнмута» перейдет в «Манчестер Сити» на 43 миллиона евроМатч ТВ 02:22Источник: «Манчестер Сити» хочет потратить 330 миллионов евро на трансферыСпорт-Экспресс 00:16рекламаГлавноеГолкипер Шестеркин сыграет за «Рейнджерс» в матче с «Каролиной»«Спартак» интересуется полузащитником «Лестера» Силвой«Ростов» представил новую форму пародией на фильм «Джентльмены»Плющенко перечислил недостатки Трусовой при работе с ТутберидзеИванович подтвердил, что продолжит карьеру в «Эвертоне»Новости