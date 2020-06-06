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Натхо назвал лучший момент за время карьеры в ЦСКА
ГЛАС.RU
  • ГЛАС.RU
  • Футбол России
  • Soccernews.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
Бывший футболист московского ЦСКА Бибрас Натхо вспомнил о самом лучшем моменте за время выступления в российском клубе.В источнике
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Натхо назвал лучший момент в карьере за ЦСКА

Спорт-Экспресс 06:48
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Натхо вспомнил лучший момент за карьеру в ЦСКА

Sport24.ru 06:14 
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Натхо назвал лучший момент за время карьеры в ЦСКА

Евро-футбол.ру 06:13
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