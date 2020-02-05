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Газета.RuГазета.Ru
Натхо восхитился работой Гончаренко в ЦСКА
Газета.Ru
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо восхитился работой белорусского тренера армейцев Виктора Гончаренко.В источнике
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Натхо восхитился работой Гончаренко в ЦСКА

Газета.Ru 20:53
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«Гончаренко делает фантастическую работу в ЦСКА». Натхо поддержал тренера армейцев

Sport.ru 17:59
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Натхо раскрыл секрет успеха московского ЦСКА

RT на русском 16:48
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