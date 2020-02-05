НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Натхо восхитился работой Гончаренко в ЦСКА
Реальное время
  • Реальное время
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Газета.Ru
  • Известия
  • Sport24.ru
  • Футбол России
  • Спорт день за днем
Бывший полузащитник московского ЦСКА Бибрас Натхо восхитился работой белорусского тренера армейцев Виктора Гончаренко.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

Бибрас Натхо: Лодыгин, как и я, совершил ошибку, перейдя в «Олимпиакос»

Спорт день за днем 01:39
alt

Натхо: Зоран — важная причина, почему я в «Партизане»

Газета.Ru 00:29
alt

«Гончаренко делает фантастическую работу в ЦСКА». Натхо поддержал тренера армейцев

Sport.ru вчера в 17:59
Главное
Новости