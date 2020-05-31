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Наумов: думаю, что Семин найдет себе новую команду
Sportbox.RU
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Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов порассуждал о будущем наставника "железнодорожников" Юрия Семина, передает "Спорт день за днем". Напомним, специалист покидает клуб. С 1 июня команду возглавит серб Марко Николич.В источнике
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Наумов: «Сёмин ещё найдёт способ вернуться в „Локомотив“»

Евро-футбол.ру 01:18
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Наумов не исключил возвращение Семина в «Локомотив»

ProstoProSport вчера в 16:45 
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Наумов: думаю, что Семин найдет себе новую команду

Газета.Ru вчера в 16:21
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