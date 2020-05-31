Наумов: думаю, что Семин найдет себе новую команду

Бывший президент московского "Локомотива" Николай Наумов порассуждал о будущем наставника "железнодорожников" Юрия Семина, передает "Спорт день за днем". Напомним, специалист покидает клуб. С 1 июня команду возглавит серб Марко Николич.