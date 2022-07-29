MetaratingsНаумов считает, что у «Локомотива» минимальные шансы на победу в матче РПЛ с «Зенитом»Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «железнодорожники» сыграют против «Зенита».MetaratingsИгра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.Спорт-ЭкспрессСлишком хорошо укомплектован и организован «Зенит», чтобы оступиться дома с нынешним «Локо».Sports.ruВстреча состоится в субботу, 30 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени.Спорт-ЭкспрессЧитать далееСвернутьПлеймейкерODDS.ruBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руЧемпионатФутбол РоссииBetassistФАНПодробнее о событииЭкс-президент «Локомотива» считает, что немецкие тренеры клуба не знают российского футбола и не смотрели его по телевизоруМатч ТВ29 июля в 09:16Наумов считает, что у «Локомотива» минимальные шансы на победу в матче РПЛ с «Зенитом»Metaratings29 июля в 06:46Николай Наумов: не верю в «Локомотив» в выездном матче с «Зенитом»Betassist29 июля в 06:06«Локомотив» может зацепить одно очко». Наумов — о предстоящем матче с «Зенитом»Чемпионат29 июля в 04:37Наумов оценил шансы «Локомотива» в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом»Спорт-Экспресс29 июля в 04:21Наумов не верит в успех «Локомотива» в матче против «Зенита»Евро-футбол.ру29 июля в 02:19Николай Наумов: Шансы «Локомотива»? Только в том, что тренерский штаб сможет тактически удивить СемакаBookmaker-ratings.ru29 июля в 02:40Показать ещёОценить