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Наумов считает, что у «Локомотива» минимальные шансы на победу в матче РПЛ с «Зенитом»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «железнодорожники» сыграют против «Зенита».
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Игра пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
Спорт-Экспресс
Слишком хорошо укомплектован и организован «Зенит», чтобы оступиться дома с нынешним «Локо».
Sports.ru
Встреча состоится в субботу, 30 июля, и начнется в 17.30 по московскому времени.
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