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Наумов: убрав Сёмина, Кикнадзе подписал себе смертный приговор
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  • by.Tribuna.com
Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение совета директоров клуба не продлевать контракт с главным тренером команды Юрием Сёминым.В источнике
Подробнее о событии
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Наумов: убрав Сёмина, Кикнадзе подписал себе смертный приговор

RT на русском 02:44
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Экс-президент «Локо» Наумов: следующий сезон окажется провальным, Кикнадзе уйдет вслед за Семиным

Футбол России 01:36
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Наумов: Сёмина просто «ушли». Следом за ним «уйдут» и самого Кикнадзе

Чемпионат вчера в 11:54
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