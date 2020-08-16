Навас может пропустить полуфинал Лиги чемпионов против «Лейпцига»

Под конец матча Навас Кейлор получил травму, а точнее повредил двуглавую мышцу бедра. В субботу 33-летнему вратарю нужно будет прийти на повторный прием.