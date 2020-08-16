НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги ЕвропыВ «Барселоне» опровергли информацию о желании Месси покинуть клубКвят: недоволен гонкой в Испании, в болиде было некомфортноМиочич победил Кормье и сохранил титул чемпиона UFC в тяжелом весеВ Бразилии подтвердили переход футболиста Фукса в ЦСКАCT newsНавас может пропустить полуфинал Лиги чемпионов против «Лейпцига»Soccernews.ru12Soccernews.ruFootball-fun.ruГазета.Ru24.kzMetaratingsSports.ruODDS.ruua.Tribuna.comFootballHDНева СпортUA-ФутболCT newsПод конец матча Навас Кейлор получил травму, а точнее повредил двуглавую мышцу бедра. В субботу 33-летнему вратарю нужно будет прийти на повторный прием.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Кейлор Навас пропустит игру против «Лейпцига»Футбол России 16:42Кейлор Навас не поможет «ПСЖ» в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»Чемпионат 16:25Кейлор Навас не поможет «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионовРИА Новости 16:25рекламаГлавное«Севилья» обыграла «Манчестер Юнайтед» и вышла в финал Лиги ЕвропыВ «Барселоне» опровергли информацию о желании Месси покинуть клубКвят: недоволен гонкой в Испании, в болиде было некомфортноМиочич победил Кормье и сохранил титул чемпиона UFC в тяжелом весеВ Бразилии подтвердили переход футболиста Фукса в ЦСКАНовости