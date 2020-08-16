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Навас может пропустить полуфинал Лиги чемпионов против «Лейпцига»
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Под конец матча Навас Кейлор получил травму, а точнее повредил двуглавую мышцу бедра. В субботу 33-летнему вратарю нужно будет прийти на повторный прием.В источнике
Подробнее о событии
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Кейлор Навас пропустит игру против «Лейпцига»

Футбол России 16:42
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Кейлор Навас не поможет «ПСЖ» в полуфинальном матче Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг»

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Кейлор Навас не поможет «ПСЖ» в полуфинале Лиги чемпионов

РИА Новости 16:25
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