Матч с «Ахматом» обслужит бригада Сергея Лапочкина

Назначены судьи на матчи 20-го тура РПЛ. Игру «Ахмат» — «Ростов» обслужит бригада Сергея Лапочкин, во встрече будет задействована система видеопомощи арбитра.