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Матч с «Ахматом» обслужит бригада Сергея Лапочкина
LiveSport.ru
  • Телеканал Санкт-Петербург1:14
Назначены судьи на матчи 20-го тура РПЛ. Игру «Ахмат» — «Ростов» обслужит бригада Сергея Лапочкин, во встрече будет задействована система видеопомощи арбитра.В источнике
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