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Назначены арбитры на матчи 1-го тура РПЛ
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Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) объявила судей, которые обслужат матчи стартового, 1-го, тура РПЛ в сезоне-2020/21.В источнике
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Назначены арбитры на матчи 1-го тура РПЛ

Sport24.ru 17:23 
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Казарцев рассудит «Спартак» и «Сочи» в первом туре нового сезона

Советский спорт 15:26
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Казарцев рассудит «Спартак» и «Сочи» в первом туре нового сезона РПЛ

РИА Новости 14:58
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