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Назван предварительный состав мужской сборной России на эстафету на ЧМ
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Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал предварительный состав мужской сборной России на эстафету на чемпионате мира в итальянском Антхольце.В источнике
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Владимир Драчев: В женской эстафете проведем эксперимент

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