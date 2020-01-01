Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонки

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце. Гонка пройдет в субботу, 22 февраля.