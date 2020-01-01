НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеБиатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМПоршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлонуГараничев сохраняет шансы выступить в эстафете на чемпионате мираОбъявлен состав сборной России на женскую эстафету на ЧМ по биатлонуВладимир Драчев: «Елисеева проверяли перед эстафетой»ГлавноеАлександр Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонкиПанарин отметился эффектным голом в «девятку» в матче с «Чикаго»Кими Райкконен показал лучшее время во второй день тестовБрюгге — Манчестер Юнайтед 0:0 (1-й тайм)РБКДрачев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонкиМатч ТВ14Матч ТВSports.ruMetaratingsВести.RuLiveSport.ruНева СпортWcbiathlon.ruODDS.ruMockva.ruСпорт день за днемГазета.RuRT на русскомBookmaker-ratings.ruРБКПрезидент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объявил состав женской сборной эстафеты в рамках ЧМ-2020 в Антхольце. Гонка пройдет в субботу, 22 февраля.В источнике Комментировать12Подробнее о событии Владимир Драчев: В женской эстафете проведем экспериментСоветский спорт 10:39 Стал известен состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМSportbox.RU 11:16Гараничев не побежит эстафетуСпорт-Экспресс 10:11рекламаЕщё по темеБиатлонисты сборной Норвегии победили в сингл-миксте на ЧМПоршнев, Елисеев и Логинов попали в масс-старт ЧМ по биатлонуГараничев сохраняет шансы выступить в эстафете на чемпионате мираОбъявлен состав сборной России на женскую эстафету на ЧМ по биатлонуВладимир Драчев: «Елисеева проверяли перед эстафетой»ГлавноеАлександр Большунов выиграл масс-старт на «Ски Тур»Драчев объявил состав сборной России по биатлону на эстафетные гонкиПанарин отметился эффектным голом в «девятку» в матче с «Чикаго»Кими Райкконен показал лучшее время во второй день тестовБрюгге — Манчестер Юнайтед 0:0 (1-й тайм)Новости