Назван претендент на пост главного тренера тульского «Арсенала»
Как сообщает "Спорт-Экспресс", быстрого решения ждать не стоит, так как экс-тренер покинул пост неожиданно. Новый глава клуба, скорее всего, примет футболистов в следующем сезоне. Главный кандидат - Магомед Адиев (ФНЛ "Чайка").В источнике
С чего всё начиналось
Уход Игоря Черевченко не был запланирован, так что никаких договоренностей с потенциальным сменщиком не достигнуто. С большой долей вероятности сезон команда завершит под руководством тандема Сергей Подпалый — Николай Ковардаев.