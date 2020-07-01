НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Тульская прессаТульская пресса
Назван претендент на пост главного тренера тульского «Арсенала»
Тульский футбол
  • Тульский футбол
  • Футбол России
  • Матч ТВ
  • Тульские новости
  • Вести.Ru
  • Sports.ru
  • Молодой коммунар
  • Первый Тульский
Как сообщает "Спорт-Экспресс", быстрого решения ждать не стоит, так как экс-тренер покинул пост неожиданно. Новый глава клуба, скорее всего, примет футболистов в следующем сезоне. Главный кандидат - Магомед Адиев (ФНЛ "Чайка").В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

Кто будет тренировать «Арсенал» после отставки Черевченко? Когда ожидать назначения?

Уход Игоря Черевченко не был запланирован, так что никаких договоренностей с потенциальным сменщиком не достигнуто. С большой долей вероятности сезон команда завершит под руководством тандема Сергей Подпалый — Николай Ковардаев.
Спорт-Экспресс вчера в 08:41
Подробнее о событии
alt

Назван главный кандидат на пост тренера тульского «Арсенала»

Тульские новости 01:50
alt

«СЭ»: Адиев — фаворит на пост главного тренера «Арсенала», Семин и Рахимов имеют меньше шансов

Матч ТВ 01:44
alt

Адиев – фаворит на пост тренера тульского «Арсенала». У Семина и Рахимова меньше шансов («СЭ»)

Sports.ru 01:12
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости