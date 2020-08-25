Тренерский штаб сборной России по футболу по главе со Станиславом Черчесовым обнародовал состав команды на матчи Лиги наций УЕФА, запланированные на сентябрь. Всего вызов в сборную получили 26 игроков, из которых пятеро выступают за петербургский «Зенит».В источнике
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С чего всё начиналось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил список игроков, которые будут готовиться к матчам Лиги наций с Сербией (3 сентября, Москва, 21:45) и Венгрией (6 сентября, Будапешт, 19:00 мск).