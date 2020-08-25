Мостовой и Луценко вошли в заявку сборной России на матчи Лиги наций

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Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой и форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко попали в заявку сборной России на матчи Лиги наций против команд Сербии и Венгрии, сообщается в Telegram-канале национальной команды. В источнике