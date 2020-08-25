Мостовой и Луценко вошли в заявку сборной России на матчи Лиги наций
Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой и форвард тульского "Арсенала" Евгений Луценко попали в заявку сборной России на матчи Лиги наций против команд Сербии и Венгрии, сообщается в Telegram-канале национальной команды.В источнике
С чего всё начиналось
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов озвучил список игроков, которые будут готовиться к матчам Лиги наций с Сербией (3 сентября, Москва, 21:45) и Венгрией (6 сентября, Будапешт, 19:00 мск).