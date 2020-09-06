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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
Назван состав сборной России по футболу на матч Лиги наций с Венгрией
RT на русском
  • Моя Москва.онлайн0:46
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч второго тура Лиги наций УЕФА против Венгрии.В источнике
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Сборная России назвала стартовый состав на матч с Венгрией

Sport.ru 11:00
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Дзюба — в стартовом составе России на матч с Венгрией в Лиге наций

Metaratings 10:42
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Венгрия — Россия: стартовые составы на матч Лиги наций

Чемпионат 10:42
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