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Интерфакс-СпортИнтерфакс-Спорт
Назван состав сборной России по футболу на матч Лиги наций с Венгрией
RT на русском
  • Моя Москва.онлайн0:46
Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч второго тура Лиги наций УЕФА против Венгрии.В источнике
Подробнее о событии
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Сборная России была хороша 60 минут. Но что случилось с командой в последние полчаса?

Чемпионат 13:56
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Сборная России назвала стартовый состав на матч с Венгрией

Sport.ru 11:00
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Сборная России назвала стартовый состав на матч Лиги наций против венгров

РИА Новости 10:50
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