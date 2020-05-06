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Названа сборная из худших легионеров «Реала» за всю историю клуба
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Футбол России
  • Матч ТВ
Испанская газета AS составила версию худших легионеров «Реала» за всю историю мадридского клуба.В источнике
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Издание AS составило сборную из худших легионеров «Реала» за всю историю

Soccer.ru 02:33 
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В Испании составили сборную худших легионеров «Реала» всех времен

Футбол России 02:30
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Названа сборная из худших легионеров «Реала» за всю историю клуба

Sport24.ru 01:59 
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