Стал известен размер компенсации Юрану за увольнение из «Химок»

По сведениям Metaratings, за досрочное расторжение контракта Юран получил 10 миллионов рублей. Еще два миллиона рублей тренер потребовал за моральный ущерб. Кроме того, Юран запросил у клуба 2,5 миллиона рублей за выход "Химок" в финал Кубка России.