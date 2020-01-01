Стал известен размер компенсации Юрану за увольнение из «Химок»
По сведениям Metaratings, за досрочное расторжение контракта Юран получил 10 миллионов рублей. Еще два миллиона рублей тренер потребовал за моральный ущерб. Кроме того, Юран запросил у клуба 2,5 миллиона рублей за выход "Химок" в финал Кубка России.В источнике
С чего всё начиналось
Как стало известно Metaratings.ru, бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран мог получить 14,5 млн рублей за увольнение из клуба. 10 млн рублей Юрану выплатили за досрочное расторжение контракта, который действовал еще чуть менее трех лет. 2 млн рублей Юран потребовал за моральный ущерб.