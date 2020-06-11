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Названа возможная зарплата Баделя и Йоветича в «Локомотиве»
Спорт-Экспресс
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Московский "Локомотив" готов платить полузащитнику римского "Лацио" Милану Баделю и нападающему "Монако" Стевану Йоветичу по €3-3,5 млн в год, сообщает "Спорт-Экспресс".В источнике
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Подробнее о событии
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«Локомотив» готов платить Баделю и Йоветичу по 3-3,5 млн евро в год

Soccer.ru 10:27 
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Названа возможная зарплата Баделя и Йоветича в «Локомотиве»

Спорт день за днем 10:01
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«Локомотив» готов платить Баделю и Йоветичу по 3-3,5 млн евро в год («СЭ»)

Sports.ru 09:40
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