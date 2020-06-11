Названа возможная зарплата Баделя и Йоветича в «Локомотиве»

Московский "Локомотив" готов платить полузащитнику римского "Лацио" Милану Баделю и нападающему "Монако" Стевану Йоветичу по €3-3,5 млн в год, сообщает "Спорт-Экспресс".