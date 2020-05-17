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Названы действия в случае выявления коронавируса у игроков РПЛ
Soccer.ru
  • Soccer.ru
  • Газета.Ru
  • Чемпионат
  • Soccernews.ru
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  • Sports.ru
Стало известно, что нужно делать в случае выявления коронавируса у футболистов РПЛ после возобновления сезона. Об этом сообщает Telegram-канал «Футбольные биги».В источнике
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Появились подробности протокола действий при выявлении коронавируса у игрока РПЛ

Газета.Ru 07:25
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Названы действия в случае выявления коронавируса у игроков РПЛ

ProstoProSport 07:18 
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Стал известен алгоритм действий в случае выявления коронавируса у игрока РПЛ

Евро-футбол.ру 07:16
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