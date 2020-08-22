НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМесси заявил Куману о желании покинуть «Барселону»Руководство «Барселоны» допускает продажу МессиМесси может перейти в «Интер» или «ПСЖ»Месси остался зол утечкой информации о деталях его разговора с КуманомКандидат в президенты «Барселоны»: «Бартомеу все-таки добьется ухода Месси»Главное«Зенит» разгромил «Тамбов» в матче чемпионата РоссииНемков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом BellatorРахимов может сменить Гунько на посту главного тренера «Химок»«Сочи» и «Ростов» обменяются футболистами«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в КазаниLenta.ruНазваны претенденты на покупку МессиПрофиль9ПрофильMetaratingsODDS.ruЁлдашSoccernews.ruМатч ТВSputnik АрменияЕвро-футбол.руТелеканал 360°Названы клубы, претендующие на покупку аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»Metaratings 13:09Месси может перейти в «Ювентус» и сыграть в связке с РоналдуODDS.ru 12:03Названы претенденты на покупку МессиLenta.ru 11:10рекламаЕщё по темеМесси заявил Куману о желании покинуть «Барселону»Руководство «Барселоны» допускает продажу МессиМесси может перейти в «Интер» или «ПСЖ»Месси остался зол утечкой информации о деталях его разговора с КуманомКандидат в президенты «Барселоны»: «Бартомеу все-таки добьется ухода Месси»Главное«Зенит» разгромил «Тамбов» в матче чемпионата РоссииНемков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом BellatorРахимов может сменить Гунько на посту главного тренера «Химок»«Сочи» и «Ростов» обменяются футболистами«Ак Барс» по буллитам обыграл «Салават Юлаев» в КазаниНовости