НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеМесси заявил Куману о желании покинуть «Барселону»Руководство «Барселоны» допускает продажу МессиМесси может перейти в «Интер» или «ПСЖ»Месси остался зол утечкой информации о деталях его разговора с КуманомГлавное«Рубин» одолел ЦСКА в матче РПЛСемак - о матче с «Тамбовом»: хотели сыграть на нольНемков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом BellatorЖена Зинченко раскритиковала Гвардиолу после вылета «МС» из Лиги чемпионовПолоз заявлен за «Ростов» для выступления в Российской премьер-лигеLenta.ruНазваны претенденты на покупку МессиПрофиль11ПрофильNewInformMetaratingsiReactorODDS.ruЁлдашSoccernews.ruМатч ТВSputnik АрменияЕвро-футбол.руТелеканал 360°Названы клубы, претендующие на покупку аргентинского нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.В источнике Комментировать3Подробнее о событии Месси может стать одноклубником Роналду в «Ювентусе»Metaratings 13:09Месси может перейти в «Ювентус» и сыграть в связке с РоналдуODDS.ru 12:03Названы претенденты на покупку МессиLenta.ru 11:10рекламаЕщё по темеМесси заявил Куману о желании покинуть «Барселону»Руководство «Барселоны» допускает продажу МессиМесси может перейти в «Интер» или «ПСЖ»Месси остался зол утечкой информации о деталях его разговора с КуманомГлавное«Рубин» одолел ЦСКА в матче РПЛСемак - о матче с «Тамбовом»: хотели сыграть на нольНемков нокаутировал Бейдера и стал чемпионом BellatorЖена Зинченко раскритиковала Гвардиолу после вылета «МС» из Лиги чемпионовПолоз заявлен за «Ростов» для выступления в Российской премьер-лигеНовости