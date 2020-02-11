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Названы самые «футбольные» регионы России
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Таковы результаты исследования, опубликованного 10 февраля на сайте форума Sport Connect. Сообщается, что наибольший шанс воспитать новую звезду российского, а, может, и мирового футбола есть у столичных футбольных школ.В источнике
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Москва, Краснодар и Санкт-Петербург — лидеры по числу воспитанников в РПЛ, ФНЛ и ПФЛ

Чемпионат вчера в 14:32
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Стало известно, какие регионы России чаще всего воспитывают футболистов

Футбол России вчера в 13:32
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Названы самые «футбольные» регионы России

Красная весна вчера в 13:25 
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