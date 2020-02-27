Названы самые высокооплачиваемые российские спортсмены десятилетия
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых российских спортсменов в период с 2010 по 2020 год. Список, несмотря на допинг-скандал и проблемы с травмами, возглавила теннисистка Мария Шарапова, которая буквально вчера объявила о завершении спортивной карьеры.В источнике
С чего всё начиналось
Мария Шарапова возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых российских спортсменов 2010-х. И если бы не глупый допинг-инцидент в 2016-м, отрыв от преследователей был бы еще солиднее.