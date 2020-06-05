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Названы сроки летнего трансферного окна в РПЛ
Вечерняя Москва
  • Piter.tv0:20
Летнее трансферное окно в российской Премьер-лиге будет открыто с 26 июля по 16 сентября. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов. Напомним, прерванный из-за пандемии коронавируса футбольный сезон в России будет возобновлён 19 июня.В источнике
С чего всё начиналось
«Клубы были проинформированы о сроках летнего трансферного окна: оно откроется 26 июля и закроется 19 сентября», — говорится на официальном сайте Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 10:58
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Трансферное окно в России откроется через четыре дня после завершения чемпионата

Спорт день за днем 11:22
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Президент «Урала»: «Если будет много травм или заболевших, у нас не будет проблем с количеством футболистов»

Sportbox.RU 10:15
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Президент «Урала»: «Если будет много травм или заболевших, у нас не будет проблем с количеством футболистов»

Матч ТВ 10:15
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