Названы сроки летнего трансферного окна в РПЛ

Летнее трансферное окно в российской Премьер-лиге будет открыто с 26 июля по 16 сентября. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов. Напомним, прерванный из-за пандемии коронавируса футбольный сезон в России будет возобновлён 19 июня.