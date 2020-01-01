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MetaratingsMetaratings
Названы стартовые составы «Лейпцига» и «Боруссии»
Metaratings
  • Metaratings
Обнародованы стартовые составы «Лейпцига» и «Боруссии» Д на матч 33-го тура Бундеслиги.В источнике
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РБ Лейпциг – Боруссия Д 0:2

Футбол России вчера в 09:32
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Названы стартовые составы «Лейпцига» и «Боруссии»

Metaratings вчера в 09:04
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«Лейпциг» — «Боруссия» Д: Вернер выйдет в стартовом составе хозяев

Soccer.ru вчера в 08:37 
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