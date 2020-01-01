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MetaratingsMetaratings
Названы стартовые составы «Лейпцига» и «Боруссии»
Metaratings
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Обнародованы стартовые составы «Лейпцига» и «Боруссии» Д на матч 33-го тура Бундеслиги.В источнике
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РБ Лейпциг – Боруссия Д 0:2

Футбол России 09:32
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«РБ Лейпциг» - «Боруссия» Дортмунд: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2

Евро-футбол.ру 09:10
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Названы стартовые составы «Лейпцига» и «Боруссии»

Metaratings 09:04
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