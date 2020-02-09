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Названы стартовые составы «Локомотива» и «Ростова»
Матч ТВ
  • Матч ТВ
  • Sports.ru
  • Футбол России
  • Газета.Ru
  • ФК Ростов
  • Bookmaker-ratings.ru
  • LiveSport.ru
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«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на игру в рамках Кубка Париматч Премьер, которая пройдет в Катаре и начнется в 18:00 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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