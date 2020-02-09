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Названы стартовые составы «Локомотива» и «Ростова»
Sports.ru
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«Локомотив» и «Ростов» назвали стартовые составы на игру в рамках Кубка Париматч Премьер, которая пройдет в Катаре и начнется в 18:00 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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«Ростов» — «Локомотив»: составы команд на матч турнира в Катаре

Чемпионат 09:40
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«Ростов» — «Локомотив»: стартовые составы команд

Спорт-Экспресс 09:15
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«Ростов» — «Локомотив»: стали известны стартовые составы на игру Кубка Париматч Премьер

Sport24.ru 09:25 
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