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Газета.RuГазета.Ru
«Уфа» и «Спартак» объявили составы на матч РПЛ
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"Уфа" и московский "Спартак" объявили составы на матч третьего тура чемпионата России.В источнике
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Понсе забил за «Спартак» в двух матчах подряд

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Жара в Уфе! «Спартак» пропустил на 2-й минуте, Ларссон не забил пенальти, но Понсе все-таки сравнял. Онлайн

Матч ТВ 08:30
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Кокорина не оказалось в заявке «Спартака» на матч с «Уфой»

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