Зарплата Роналду почти вдвое меньше, чем у Месси

Третьим в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира идет бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар (€3 млн). Ранее Месси рассказал об особом соперничестве с Роналду. В источнике