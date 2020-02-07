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Зарплата Роналду почти вдвое меньше, чем у Месси
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Третьим в списке самых высокооплачиваемых футболистов мира идет бразильский нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар (€3 млн). Ранее Месси рассказал об особом соперничестве с Роналду.В источнике
Подробнее о событии
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Зарплата Роналду почти вдвое меньше, чем у Месси

Газета.Ru 11:27
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Месси – самый высокооплачиваемый футболист мира

Матч ТВ 11:26
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Месси – самый высокооплачиваемый футболист мира

Sportbox.RU 11:26
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