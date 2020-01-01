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«Не можем дожать соперника». Гончаренко назвал главную проблему ЦСКА
Sports.ru
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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился своим мнением об игре московской команды в сезоне-2019/20.В источнике
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Гончаренко о «Локо»: «Прожженная команда, знающая, как добиться результата. У ЦСКА все игроки молодые»

Sports.ru 17:30
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«Мы не можем дожать соперника, имея преимущество». Гончаренко - об игре ЦСКА

Футбол России 15:14
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«Не можем дожать соперника». Гончаренко назвал главную проблему ЦСКА

Спорт-Экспресс 13:30
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