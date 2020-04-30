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«Нефтехимик» заявил о готовности выступать в РПЛ
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Директор "Нефтехимика" Айрат Исмагилов заявил, что нижнекамский клуб готов выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если представится такая возможность.В источнике
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Директор «Нефтехимика»: Клуб был готов играть в РПЛ

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«Нефтехимик» готов выступать в премьер-лиге

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