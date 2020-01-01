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«Нефтехимик» заявил о готовности выступать в РПЛ
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  • Олимпиада Токио 2020
Директор "Нефтехимика" Айрат Исмагилов заявил, что нижнекамский клуб готов выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), если представится такая возможность.В источнике
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«Нефтехимик» готов выступать в РПЛ

Олимпиада Токио 2020 08:53
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«Нефтехимик» заявил о готовности выступать в РПЛ

Реальное время 07:48
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Директор «Нефтехимика»: «Выступали против приостановки ФНЛ. Были готовы играть в РПЛ»

Sports.ru 06:57
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