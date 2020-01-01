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Неймар прокомментировал третью годовщину пребывания в «ПСЖ»
Евро-футбол.ру
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Бразильский нападающий Неймар прокомментировал своё трёхлетнее пребывание в «Пари Сен-Жермен».В источнике
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Неймар: «Набрался опыта за три сезона в „ПСЖ“»

Евро-футбол.ру 01:39
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«Благодаря одноклубникам смог сосредоточиться на главном — футболе». Неймар оценил первые три года в «ПСЖ»

Спорт-Экспресс вчера в 22:18
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Неймар: «Хотим отметить этот сезон победой в Лиге чемпионов»

Soccer.ru вчера в 20:18
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